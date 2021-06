Tra Milan e mercato: Leao e un futuro ancora tutto da scrivere

Le qualità ci sono, la pazienza anche, ma un po' meno. Rafael Leao sta vivendo una delle fasi più importanti della sua carriera da professionista, ma le opzioni non sono tante: l'attaccante portoghese deve iniziare a lavorare sulla testa, sulla mentalità che i suoi compagni hanno dimostrato di avere in questa stagione per raggiungere la Champions League. Nel corso dell'annata, nonostante le tante, tantissime occasioni, abbiamo visto il classe '99 svogliato e demotivato, come se stesse facendo un favore a mister Pioli, che ha sempre avuto grande fiducia in Rafa. Ecco perchè, nonostante le tante voci di mercato, questa stagione dovrà essere quella della consacrazione.

PARTIAMO DALLA FINE - Il Milan arriva in Champions all'ultima giornata, grazie alla doppietta di Franck Kessiè contro l'Atalanta. Nella partita Leao ha dovuto svolgere il ruolo di centravanti a causa delle indisponibilità di Ibrahimovic e Rebic. L'attaccante portoghese, però, non ha sfigurato: la prestazione è stata di grande sacrificio, considerando anche che ha dovuto lottare per novanta minuti con Romero, uno dei migliori difensori del nostro campionato. Ed è proprio da questa gara che Rafael Leao dovrà ripartite. Il talento c'è, i colpi anche e ha già dimostrato di poter fare la differenza. Ora dall'ex Lille ci si aspetta solo lo step mentale.

LE VOCI DI MERCATO - Nonostante ci sia ancora un minimo di pazienza e speranza attorno a Rafael Leao, i dubbi sul giocatore iniziano a crescere. Il portoghese ha sempre goduto di tanta fiducia da parte della società e di mister Stefano Pioli, ma il mercato è alle porte e il classe '99 non è considerato incedibile da parte della dirigenza rossonera. Nelle scorse settimane c'è stato un incontro con Jorge Mendes a Milano, e la situazione del numero 17 rossonero è sicuramente da tenere sotto controllo: le richieste ci sono, ma solamente il giocatore capirà quale sarà la migliore scelta per il proprio futuro.