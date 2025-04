Tra rinnovo, attualità e difesa a tre, il futuro di Theo Hernandez al Milan continua a essere in bilico

Parliamoci chiaro, il Theo visto in questa stagione non è neanche paragonabile a quello che abbiamo imparato a conoscere nelle precedenti. Disattento in fase difensiva e poco incisivo in quella offensiva. Insomma, niente a che vedere con quel giocatore che soprattutto l'anno dello scudetto faceva delle scorribande, ma soprattutto della continuità, il suo pane quotidiano.

Da una partita contro l'Udinese all'altra: la difesa a 3 può riconsegnare al Milan il vero Theo?

19 gennaio 2020: un giovane Theo Hernandez lascia partire un missile al volo dal limite dell'area che trafigge Musso portando momentaneamente in vantaggio il Milan contro l'Udinese per 2 a 1. Dopo quella partita è nato il "mito" del terzino francese. 11 aprile 2025: un Theo Hernandez che non sta decisamente vivendo una stagione semplice compie una delle sue scorribande sulla fascia e segna il gol del momentaneo 3 a 0 del Diavolo sui friulani al Bluenergy Stadium di Udine.

Da una partita contro l'Udinese all'altra: può Theo Hernandez essersi ritrovato? È tremendamente presto per dirlo, anche perché una partita poco conta nel complesso, ma la prestazione di venerdì scorso ha fatto vedere sprazzi del terzino dominante che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni. Che la difesa a 3 possa essere una soluzione? Sicuramente, anche perché oltre ad esonerare il giocatore francese da compiti difensivi più arguiti che spesso esegue con sufficienza, lo mette anche nelle condizioni di poter essere più libero di attaccare e gestire le proprie energie fisiche, proprio come succede con la Nazionale francese.

Ovviamente ci sarà bisogno di testare Theo in questa posizione anche in altre partite contro avversari anche di calibro superiore rispetto all'Udinese, e chissà che domenica contro l'Atalanta non possa essere l'occasione giusta, con i tifosi del Milan che sperano di tornare a vedere il francese segnare gol come quello del 15 maggio 2022.

Tra rinnovo e attualità: il punto sul futuro di Theo Hernandez

Tra tutti Theo Hernandez è la delusione più grossa di questa stagione. Il francese ha reso decisamente al di sotto delle aspettative, anche se sono comunque 5 i gol segnati e 6 gli assist messi a referto in 43 partite. Numeri non disastrosi ma che comunque sarebbero potuti essere migliori, anche perché stiamo parlando del secondo difensore più prolifico nella storia del club rossonero.

Di questo passo, seguendo anche la narrazione degli ultimi mesi, le strade del Milan e di Theo Hernandez al termine di questa stagione si separeranno dopo 6 lunghi anni. I discorsi per il rinnovo del contratto del francese sono infatti in stand-by da settimane, e solo un'incredibile inversione di marcia, e rendimento, porterebbe il Diavolo a rivalutare la possibilità di confermare il francese anche l'anno prossimo. L'ultima parola sul futuro di Theo Hernandez spetterà però tanto al nuovo direttore sportivo quanto a colui il quale siederà in panchina al posto di Sergio Conceiçao, con il francese che avrà dunque questo ultimo mese di stagione a disposizione per far ricredere tanta gente su di lui, tifosi in primis.