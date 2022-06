Transfermarkt conferma: bisogna avere fiducia nel calciomercato del Milan (PODCAST)

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'ufficialità del passaggio a Red Bird, il calciomercato del Milan attende che si concluda il primo colpo (molto probabilmente Origi) per spiccare il volo. Nell'attesa, però, la parola d'ordine deve essere soltanto una: fiducia.

A testimoniare che questo sia il termine giusto ci ha pensato oggi Transfermarkt, il portale specializzato sul calcio che, nella giornata di oggi, ha reso noti i nuovi valori di mercato della Serie A al termine del campionato. Il Milan è capolista sul campo e sullo schermo: i rossoneri, infatti, sono primi per valore totale della rosa e gli unici tra le prime 10 ad aver incrementato in percentuale il valore di mercato di ogni singolo giocatore (Leao, Maignan e Tonali su tutti). Tutto ciò ha una causa ben precisa: il progetto rossonero funziona. Se sul mercato non si vanno a prendere giocatori da 70-80 milioni di euro l'uno è perchè si può vincere anche scovando e coltivando nuovi talenti!

Lo si farà, probabilmente, anche in questa sessione di mercato. È chiaro che servira un qualcosina in più rispetto alle passate sessioni, ma non bisogna mai dimenticarsi della parola d'ordine. fiducia in Maldini e Massara. Nel podcast odierno, l'approfondimento su questo tema: clicca sul banner per ascoltarlo!