Tutte le operazioni del mercato estivo rossonero: entrate, uscite ed il colpo di coda finale

Manca un'ora alla chiusura del calciomercato estivo, il primo della nuova dirigenza targata Maldini, Boban e Massara. Andiamo a passare in rassegna le principali operazioni effettuate, sia in entrata che in uscita:

LE ENTRATE:

Theo Hernandez dal Real Madrid al Milan a titolo definitivo - Dalle Merengues ai rossoneri per 20 milioni di euro, il laterale francese è arrivato per rinforzare la fascia mancina rossonera. Buonissima impressione contro Novara e Bayern, il classe '97 si è infortunato contro i bavaresi, riportando una distorsione alla caviglia. Il recupero dovrebbe avvenire dopo la sosta per le Nazionali.

Rade Krunic dall'Empoli al Milan a titolo definitivo - 8 milioni più bonus all'Empoli per questo giocatore, classe '93, ingaggiato per rimpolpare quantitativamente un reparto che ha perso, per fine contratto, ben quattro calciatori: Bakayoko, Montolivo, Bertolacci e José Mauri.

Ismael Bennacer dall'Empoli al Milan a titolo definitivo - Protagonista con l'Algeria in Coppa d'Africa, il Milan ha scelto l'ex Empoli come nuovo playmaker davanti alla difesa. Ai toscani sono andati 16 milioni di euro, a cui si aggiungeranno eventuali bonus. Bennacer è stato il primo dei nuovi acquisti ad essere utilizzato in gare ufficiali.

Rafael Leao dal Lille al Milan a titolo definitivo - Classe '99, ottime qualità e prospettive. Arriva dal Lille un nuovo attaccante per Marco Giampaolo: ai francesi 23 milioni più il cartellino di Tiago Djalo, valutato 5 milioni di euro.

Leo Duarte dal Flamengo al Milan a titolo definitivo - Complice l'infortunio di Caldara, che ne avrà ancora per qualche mese, e la partenza di Zapata per fine contratto, il Milan aveva bisogno di un nuovo centrale da affiancare a Romagnoli e Musacchio. Il prescelto è stato Duarte, poco più di 10 milioni ai brasiliani.

Ante Rebic dall'Eintracht Francoforte al Milan a titolo temporaneo - Ultimo acquisto in ordine di tempo per il Milan, per un ruolo a lungo agognato in sede di mercato. Il croato arriva in prestito biennale con diritto di riscatto, mentre André Silva compie il percorso inverso trasferendosi in Germania. Per il classe '93 un prestito oneroso a 5 milioni di euro più 25 milioni di riscatto, obbligatorio col raggiungimento di determinati obiettivi.

LE USCITE:

Patrick Cutrone dal Milan al Wolverhampton a titolo definitivo - E' terminata l'avventura rossonera di Patrick Cutrone, trasferitosi ai Wolvers a titolo definitivo: ai rossoneri 18 milioni più bonus (per un totale di 23).

Diego Laxalt dal Milan al Torino a titolo temporaneo - Dopo tante trattative non concretizzate, Diego Laxalt è passato al Torino in prestito con diritto di riscatto. Al Milan 500.000 euro per il prestito oneroso a cui si aggiungeranno eventualmente 11.5 milioni in caso di riscatto.

André Silva dal Milan all'Eintracht Francoforte a titolo temporaneo - Dopo essere stato ad un passo dal Monaco, tanto da lasciare la tournée estiva, André Silva ha lasciato il Milan all'ultimo giorno di mercato, all'interno dell'operazione che ha portato Rebic in rossonero. Prestito biennale anche per l'attaccante portoghese.