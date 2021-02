Tuttosport - 501 volte Ibra: con lui il Milan può sognare davvero in grande

Dopo il rigore sbagliato contro il Bologna, qualcuno ha iniziato ad insinuare che la lite con Lukaku nel derby avesse tolto serenità e tranquillità a Zlatan Ibrahimovic, ma lo svedese ha voluto smentire tutte queste voci e lo ha fatto ieri contro il Crotone nel modo migliore, cioè facendo gol. Il numero 11 ne ha fatti addirittura due, salendo così a quota 501 reti in carriera con i club.

SESTA DOPPIETTA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che riporta anche alcune dichiarazioni di Ibra nel post-partita: "Sono felice per questo traguardo, vuol dire che qualche gol in carriera l’ho fatto. L’importante comunque è che la squadra vinca e faccia bene. Il mio lavoro è quello di segnare e creare le situazioni per far gol. Devo aiutare la squadra e quando ci riesco ovviamente sono soddisfatto". Ieri lo svedese ha segnato la sua sesta doppietta in questo campionato ed ha raggiunto Lukaku nella classifica cannonieri con 14 reti, giocando però nove partite in meno.

VERSO L'OBIETTIVO - Zlatan ha dunque superato i 500 gol con i club e per festeggiare questo traguardo ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae alla guida di una fuoriserie e la scritta "verso l’obiettivo". Ovviamente, Ibra parla dello scudetto, un obiettivo che sembrava impossibile ad inizio stagione, ma che ora, con il passare delle giornate, sta diventando qualcosa di più di un semplice sogno per la squadra rossonera. In fondo, con un Ibrahimovic così, nulla è impossibile...