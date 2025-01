Tuttosport - Abraham, un gol per il futuro: possibili contatti con la Roma nelle prossime ore

vedi letture

Tammy Abraham è entrato nella storia del Milan: indipendentemente da cosa succederà da qui a fine stagione, da quanto è successo prima e da quel che succederà in estate, il nome del centravanti inglese sul tabellino del derby di Supercoppa contro l'Inter rimarrà sempre lì. Non sappiamo dove sarà Abraham alla fine dell'anno, ma sicuramente questo gol potrebbe essere una buona garanzia in vista di una conferma.

Vuole il Milan

Riavvolgendo il nastro a fine agosto, ricordiamo come Tammy Abraham sia arrivato in rossonero in extremis a margine di uno scambio di prestiti con la Roma in cui è stato coinvolto, ma con direzione opposta, anche Alexis Saelemaekers. Qui il centravanti inglese si è fatto apprezzare fin da subito per l'impegno profuso e la dedizione. Poi dopo i fatti di Firenze con il rigore preso e sbagliato, i pochi gol segnati e qualche acciacco fisico, la sua stagione ha preso una piega poco significativa. Adesso però con il gol decisivo segnato a Riyad nella finalissima contro l'Inter che ha regalato la Supercoppa Italiana al Milan, come riporta Tuttosport, il numero 90 potrebbe essersi allungato la vita in rossonero. Abraham a Milano si trova bene e vorrebbe rimanere in rossonero, ma non dipenderà solo da lui.

Contatti Milano-Roma

Una certezza c'è ed è che Tammy Abraham considera la sua esperienza alla Roma conclusa. I giallorossi lo avevano già messo ai margini quest'estate, motivo per cui ha lasciato la squadra, e il rapporto con i tifosi non è più idilliaco come un tempo, anzi a San Siro i sostenitori ospiti lo hanno fischiato al suo ingresso in campo. Dall'altra parte anche Alexis Saelemaekers si trova molto bene nella Capitale e soprattuto con Ranieri si sta ritagliando un ruolo importante, di primissimo piano: titolare e decisivo. La Roma vuole tenerlo e nelle prossime ore sono attesi contatti tra giallorossi e rossoneri per studiare la situazione: il ds Ghisolfi è a Milano per l'assemblea di Lega e potrebbe fare una piccola deviazione in direzione Casa Milan. L'obiettivo è trattenere i rispettivi giocatori ma facendo in modo che le operazioni vadano in positivo sul bilancio.