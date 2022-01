Tuttosport - Adrenalina Ibra: intensità e allenamenti "cattivi", così Zlatan ha caricato i suoi in vista della Juve 

Aggrappati a Ibrahimovic. Frase, o meglio, concetto espresso più e più volte. Perché è così che vanno le cose quando in squadra hai un campione come lo svedese, che avrà pure qualche anno di troppo (peccato!) ma rimane un purosangue, un eterno vincente. E allora non resta che puntare su Ibra, sulla sua determinazione, sulla sua voglia di andare oltre il normale.

Carico e pronto al big match

Come riporta Tuttosport, Zlatan ha fatto una settimana di allenamenti “da paura”. Intensità, cattiveria, niente è stato lasciato al caso. Il fuoriclasse rossonero non ha ancora digerito la sconfitta con lo Spezia e si è premurato di tenere alta la tensione del gruppo in vista della partitissima contro la Juventus. Il momento è decisivo: Ibra sente la pressione, ma questo di certo non lo scarica, al contrario... Da queste situazione lo svedese trae maggiore forza, adrenalina pura da mettere in campo per cercare di battere la Juve.

Futuro? Al Milan, ovviamente

Ci sarà tempo, ovviamente, per parlare del futuro, ma è chiaro che molto dipenderà anche dal suo rendimento e dalla situazione del Milan tra qualche settimana. Con la squadra ancora in lotta per lo Scudetto, infatti, sarà più facile strappare il rinnovo, anche se - a dire il vero - Maldini e il club una decisione l’hanno presa da tempo: se Ibrahimovic vuol restare, non ci saranno problemi. In fondo, lo ha sempre detto anche lui: Milanello è casa sua.