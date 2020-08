Tuttosport - Al Milan lo scudetto post Covid: 30 punti e 35 gol, ritmo Champions per Pioli e i suoi

Un’altra festa del gol - che non guasta mai - per chiudere in bellezza una stagione strana, in cui è successo di tutto. Il Milan batte il Cagliari 3-0 (a segno Ibrahimovic e Castillejo, più l’autorete di Klavan) e resta l’unica squadra imbattuta nella parte di stagione post-Covid dopo la sconfitta dell’Atalanta con l’Inter. Come evidenzia il quotidiano Tuttosport, Pioli e i suoi hanno vinto lo "scudetto del lockdown".

CHE NUMERI! - Nessuno meglio dei rossoneri nelle ultime dodici partite di campionato. Sono i numeri a certificare la crescita del gruppo e l’ottimo lavoro svolto dall’allenatore milanista in questi mesi. 30 punti conquistati e 35 gol realizzati: se contro il Cagliari fosse entrato il rigore di Ibra e fosse finita 4-0, il Milan avrebbe chiuso questo periodo con la media di 3 gol a partita (quella attuale è di 2.92, non male comunque).

RITMO CHAMPIONS - Insomma, un rendimento altissimo che ha permesso a Pioli di ottenere la conferma e portare la squadra ai preliminari di Europa League. Questo Milan ha avuto un ritmo da Champions, ma quello dei primi sei mesi no. Nella prossima stagione servirà un approccio diverso: l’obiettivo è cominciare a correre fin da subito.