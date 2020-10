Tuttosport - Aria di Europa, per il Milan è un ritorno a casa: col Celtic sfida che profuma di storia

È un ritorno a casa. Perché l’Europa è sempre stato l’habitat naturale dei rossoneri. E poco importa se non si tratta di Champions: Pioli e soci si sono impegnati parecchio per raggiungere l’obiettivo europeo e adesso vogliono provare ad arrivare fino in fondo. Non sarà una passeggiata, ma il giovane Milan tenterà l’impresa, guidato da un veterano come Zlatan Ibrahimovic, che questa coppa, tra l’altro, l’ha anche vinta.

PRIMA VOLTA - Il cammino dei rossoneri in Europa League, archiviando il percorso tortuoso dei playoff, parte da Glasgow. Come riporta Tuttosport, quella contro il Celtic è una sfida che profuma di storia. Sarà il primissimo incrocio in questa competizione per i due club, che in passato si sono affrontati più volte ma sempre e solo in Champions (il bilancio sorride al Milan con 6 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta).

OBIETTIVO CHAMPIONS - La crescita passa inevitabilmente da partite come questa. La società milanista sta cercando di ricostruire una mentalità internazionale, dopo aver fatto incetta di titoli europei in passato, e con la cura Pioli è aumentata l’autostima del gruppo. Il campionato resta la priorità (è la strada principale per tornare sul palcoscenico della Champions) ma quando sente aria di Coppa il Milan torna cannibale.