Tuttosport - Asensio e Ziyech in salita: Milan, per la trequarti tutto su De Ketelaere

In attesa delle firme di Maldini e Massara, che dovrebbero sbloccare finalmente il mercato rossonero, a Casa Milan si continua a lavorare per trovare i riforzi giusti per la trequarti milanista. I nomi che si fanno sono tanti, ma nelle ultime ore quelli che vengono fatti con maggiore insistenza sono quelli di Marco Asensio del Real Madrid, di Hakim Ziyech del Chelsea e di Charles De Ketelaere del Bruges.

OSTACOLI - Come spiega questa mattina Tuttosport, per i primi due ci sono degli ostacoli da superare che rendono queste piste piuttosto complicate: per quanto riguarda il marocchino, per esempio, è un'operazione che il Milan potrebbe chiudere solo in prestito con diritto di riscatto, mentre i Blues vorrebbe inserire almeno l'obbligo. Su Asensio, invece, c'è sempre il nodo dell'ingaggio visto che lo spagnolo, che piace di più di Ziyech, vorrebbe guadagnare di più rispetto ad ora (il suo attuale stipendio è di 5,5 milioni di euro).

TUTTO SU CHARLES - Viste le difficoltà per arrivare a questi due giocatori, il Milan potrebbe decidere di puntare tutto su De Ketelaere, giovane trequartista del Bruges: si tratta di un colpo che, rispetto agli altri due, rientra di più nei parametri ideologici del mercato del club rossonero, che negli ultimi anni ha dimostrato di essere sempre pronto ad investire sui giovani. Il club belga lo valuta 40 milioni di euro, una cifra certamente importante ma stiamo parlando di uno dei migliori talenti in giro per l’Europa.