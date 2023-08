Tuttosport - Attacco alla difesa! Milan diviso tra Koulierakis e Pellegrino

vedi letture

Il Milan, al netto di quelle che saranno le prestazioni sul campo, ha fatto i fuochi d'artificio in questa campagna estiva di calciomercato. E non è ancora finita. Con Gabbia partito in prestito verso il Villarreal e un Kjaer non ancora al top della condizione, la dirigenza rossonera vorrebbe portare alla corte di Pioli un nuovo difensore centrale.

Pista greca

Il nome che Tuttosport indica questa mattina come favorito è quello del classe 2003 greco Konstantinos Koulierakis, in forza PAOL Salonicco. Nonostante la sua giovanissima età (20 anni ancora da compiere) già dalla scorsa stagione è stato uno dei titolari della difesa del club greco, giocando 31 partite in stagione. Anche quest'anno è partito forte con due presenze nelle due partite giocate nei preliminari di Conference League. I greci valutano il giocatore ben 10 milioni di euro. Il Milan proverà nelle prossime ore per abbassare le richieste ritenute un po' troppo elevate. In caso contrario si virerà su altri profili. Koulierakis ha già 2 presenze con la nazionale maggiore della Grecia.

Pista (italo)argentina

Gli "altri profili" rispondono al nome di Marco Pellegrino, più anziano di un anno rispetto al greco, ma con meno esperienza europea. Il difensore del Platense è di chiare origini italiane e ha anche il passaporto comunitario. In questo caso la valutazione è di 8 milioni e i rossoneri devono monitorare la concorrenza che è più vicina di quel che si pensi. Infatti su Pellegrino è piombata la Sampdoria che avrebbe anche già avanzato un'offerta ufficiale: 3.5 milioni per il cartellino a cui si andrebbe ad aggiungere il 20% sulla futura rivendita. Dall'Argentina hanno fatto sapere che il presidente del Platense, Sebastian Ordonez, sarà presto in Italia per chiudere la trattativa. Con chi? Solo il tempo lo dirà.