Tuttosport - Bennacer-Milan, ci siamo: trattativa sbloccata, l’algerino vuole i rossoneri

Il Milan resta in attesa sul fronte Veretout, dopo aver presentato un’offerta complessiva da 18 milioni di euro (16+2). Molto più fluida, invece, la situazione relativa a Bennacer, per il quale manca solo l’ufficialità. Come riporta il quotidiano Tuttosport, la trattativa tra il club rossonero e il playmaker algerino si è sbloccata, dopo la frenata dei giorni scorsi.

INTESA - Il manager del giocatore, forte anche dei sondaggi di Borussia Dortmund e Arsenal, aveva provato a giocare al rialzo, ma i passi avanti fatti dal Milan e la volontà del ragazzo di vestire la maglia rossonera (e raggiungere l’amico Krunic a Milano) hanno fatto la differenza. L’accordo con l’Empoli esiste ormai da tempo sulla base di 16 milioni di euro.

FIRMA - L’obiettivo di Maldini e Boban è chiudere la trattativa il prima possibile. Bennacer è attualmente impegnato in Coppa d’Africa e ovviamente dovrà aspettare che l’avventura dell’Algeria nella competizione si concluda prima di firmare. Il giocatore si aggregherà alla squadra di Giampaolo al rientro dalla tournée negli Stati Uniti.