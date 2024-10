Tuttosport - Bologna-Milan rinviata, anzi no. Tre opzioni sul tavolo: porte chiuse, campo neutro o 0-3 a tavolino

Si è scatenato un vero e proprio caos intorno a Bologna-Milan, sfida valida per la nona giornata di Serie A che è in programma domani alle 18 al Dall'Ara. Ieri pomeriggio il sindaco bolognese Matteo Lepore ha ordinato la sospensione della partita a causa dell'alluvione che ha colpito il capoluogo emiliano nei giorni scorsi. C'è però un enorme problema, vale a dire che, nonostante siamo solo ad ottobre, è complicatissimo trovare una data per il recupero del match.

LA LEGA SPINGE PER GIOCARE - Per questo motivo, come spiega Tuttosport in edicola oggi, la Lega Serie A spinge affinché si giochi a tutti i costi Bologna-Milan. In via Rosellini c'è un certo fastidio per la decisione del sindaco bolognese, in quanto è stata presa senza coinvolgere prefetto e questore, scavalcati grazie a una normativa introdotta in pandemia per emergenze sanitarie (in queste ore ci sarà un incontro tra Lepore e il prefetto). Se il primo cittadino non farà marcia indietro, in Lega si valuteranno tre opzioni, tra cui non c'è il rinvio della partita.

TRE SCENARI - In primis si valuta di giocare la gara al Dall'Ara a porte chiuse. Questa sembra essere la soluzione più logica, ma non è l'unica perchè il sindaco non può vietare la disputa di una partita, ma il suo svolgimento nello stadio cittadino sì. E così spuntano altri due scenari: il primo, più duro e poco realistico, porterebbe allo 0-3 a tavolino a favore del Milan, il secondo, invece, prevederebbe la disputa della partita tra rossoblu e rossoneri su un campo neutro, come per esempio quello di Como.