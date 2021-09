Tuttosport - Brahim Diaz, il nuovo leader tecnico della trequarti del Milan

Tra i giocatori rossoneri che hanno iniziato meglio la stagione c'è sicuramente anche Brahim Diaz, che questa estate ha ereditato da Calhanoglu il posto in campo e la maglia numero 10. Lo spagnolo è diventato il nuovo trequartista titolare del Milan e ha incominciato il suo campionato con un gol decisivo a Genova contro la Sampdoria e con un assist perfetto contro il Cagliari per il gol di Giroud.

GRANDE FIDUCIA - Come riferisce stamattina Tuttosport, in pochi si sarebbero aspettati un impatto del genere di Diaz che è diventato molto importante per lo sviluppo del gioco del Milan: Brahim si sta dimostrando infatti quel leader tecnico che il club di via Aldo Rossi cercava e al momento i fatti stanno dando ragione a Maldini e Massara che lo hanno voluto riprendere fortemente dal Real Madrid. Il giovane trequartista spagnolo sta ripagando questa fiducia con ottime prestazioni.

ABILITÀ TECNICHE - Anche Stefano Pioli è molto felice di avere di nuovo in rosa Diaz, al quale ha affidato le chiavi della trequarti milanista. Tutti i palloni che contano devono passare dai suoi piedi, poi toccherà a lui creare qualcosa grazie alle sue abilità tecniche e la sua fantasia. Finora, complice anche l'assenza di Messias, Brahim le sta giocando tutte e sta dimostrando che i rossoneri hanno fatto benissimo a dargli la maglia numero 10 e il posto di trequartista titolare.