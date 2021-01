Tuttosport - Calabria, prova super e gran gol: un ulteriore certificato di maturità per il giovane rossonero

Da terzino a centrocampista, senza scomporsi più di tanto. Questione di personalità, quella che non manca certo (o meglio, non più) a Davide Calabria. Contro la Juventus, schierato in un ruolo non suo a causa delle tante assenze che hanno decimato la rosa del Milan, il giovane rossonero si è messo in bella mostra con una prestazione da applausi.

PILASTRO - Come sottolinea il quotidiano Tuttosport, se c’era bisogno di un ulteriore certificato di maturità, Calabria l’ha conquistato ieri sera a San Siro. Davide si è tolto pure lo sfizio di segnare un gol (e che gol!) ai bianconeri, mettendo a referto il suo secondo sigillo in campionato: non era mai riuscito a farne due in una stagionale. L’esterno rossonero è ormai diventato un pilastro del Milan di Pioli. E pensare che in estate era finito addirittura sulla lista dei partenti.

ORA IL RINNOVO - Ora lo scenario è completamente diverso. E chissà che presto non arrivi una chiamata da via Aldo Rossi per discutere del rinnovo. Calabria ha un accordo fino al 2022, ma né lui né il club hanno l’idea di separarsi. Appena verranno sistemate le urgenze (Calhanoglu e Donnarumma), il suo sarà uno dei primi contratti da firmare.