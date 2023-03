Tuttosport - Capolavoro tattico di Pioli: il Milan avanti in Champions dopo 11 anni. Ora è la mina vagante

Come riporta questa mattina l'edizione di Tuttosport il Milan ieri sera ha firmato un capolavoro tattico. I rossoneri, forti del vantaggio di San Siro, sono entrati in campo per giocare a viso aperto ben sapendo che il solo gol di Brahim Diaz non poteva bastare per fare la differenza. Invece, alla fine, è stato proprio il guizzo dello spagnolo a regalare i quarti di finale i rossoneri. In mezzo, però, sono passate tante cose ma soprattutto una prestazione della squadra rossonera praticamente perfetta. Il Milan ha tenuto il campo in maniera egregia dal primo all'ultimo minuto, concedendo di fatto molto poco agli Spurs, appena tre tiri nello specchio nel corso dei 90 minuti, di cui uno arrivato solamente nel finale. Nonostante il freddo polare di Londra amalgamato al clima incandescente dei 60mila tifosi del Tottenham, il Milan è riuscito ad arginare i temutissimi cambi di ritmo che avrebbero potuto esserci. Anzi, a conti fatti, il Milan ha creato i pericoli maggiori nel corso della gara. Forse propria questa incapacità di chiudere la contesa molto prima è la vera nota stonata della prestazione rossonera ma all'interno di un'orchestra coordinata alla perfezione, non si è sentita neanche lontanamente.

Mina vagante

Il Milan ha ritrovato certezze importanti in difesa e alla crescita ha contribuito tantissimo il ritorno in porta di Mike Maignan. L'estremo difensore rossonero è un leader di questo spogliatoio ed è padrone assoluto della sua area di rigore. Lo si è visto anche ieri dove ha comandato alla perfezione una difesa che non ha concesso nulla a un attacco molto temuto come quello della squadra inglese. E poi quella parata sulla testata di Kane nel recupero, unica giocata della stella degli Spurs in 180 minuti, che entrerà nella storia rossonera. Maignan è il simbolo di questo Milan: spregiudicato e reattivo. Così il Diavolo si presenterà all'urna di Nyon e lo farà con la nome di mina vagante, di spauracchio, di avversario che nessuno vorrebbe mai incontrare. Dopo aver imbrigliato una squadra come il Tottenham per due volte, di cui una in un'atmosfera bollente come quella di Londra, nessuno festeggerà quandò sarà sorteggiato insieme alla banda di Pioli.