Tuttosport - Cardinale potrebbe studiare il colpo Dybala. E c'è il precedente di Tonali...

Uno dei nomi più chiacchierati in assoluto di questa sessione di mercato estiva - che domani prenderà ufficialmente il via - è Paulo Dybala. L'argentino non rinoverà con la Juventus, come si sa ormai da tempo, e da domani sarà svincolato a tutti gli effetti e pronto per firmare con una nuova squadra. Sì, ma quale? L'Inter sembra essere in vantaggio ma il Milan, e soprattutto Gerry Cardinale, potrebbe studiare il grande colpo...

Biglietto da visita

Come riporta questa mattina Tuttosport, Cardinale arriva dal settore dello sport americano, dove prestazioni sportive ed entertainment si mischiano forteente con l'immagine. Il numero uno di RedBird potrebbe decidere di regalare ai suoi nuovi tifosi Paulo Dybala proprio perchè sa che mediaticamente potrebbe rivelarsi una mossa azzeccata e dalle potenzialità sconfinate, sia per la crescita del brand che per le casse rossonere. Sarebbe anche un tentativo di mettere in chiaro le cose dopo i tanti punti oscuri inerenti ai rinnovi di Maldini e Massara che, a oggi, non sono ancora arrivati. Un colpo come la Joya sarebbe importantissimo, ca va sans dire, anche per le prestazioni sportive. In particolare il Milan, l'anno prossimo, dovrà difendere sì lo Scudetto ma vuole anche tornare a competere in Champions ad alti livelli, sapendo che potrà usufruire di un girone verosimilmente più morbido rispetto all'anno passato.

Derby con l'Inter

Come è risaputo, però, Dybala sarebbe in trattative con l'Inter già da tempo, forte del suo legame con l'ad nerazzurro Beppe Marotta. Il problema, per l'altra squadra di Milano, è legato alle commissioni e ai premi da corrispondere al procuratore del calciatore Antun. Teoricamente, invece, l'offerta fatta a Dybala dai cugini è la più alta che il giocatore ha ricevuto al momento: un quadriennale da 5 milioni più bonus. Il Milan invece incontrerebbe qualche ostacolo in più per quanto riguarda lo stipendio, ma sogna uno scippo alla Tonali. Due anni fa Sandro aveva un accordo di massima con i nerazzurri ma, sentito dell'interesse del Milan, non volle sentire ragioni e optò per vestire il rossonero. Oggi anche Dybala ha una sorta di patto con Marotta ma se lo stallo dovesse prolungarsi i Campioni d'Italia potrebbero avere del margine per inserirsi nella trattativa.