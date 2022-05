Tuttosport - Cessione Milan, è lotta a due tra Investcorp e RedBird: il momento della verità tra fine maggio e inizio giugno

MilanNews.it

Mentre prosegue la corsa scudetto sul campo, in via Aldo Rossi si attendono novità da Elliott in merito alla cessione del Milan: al momento, si tratta di una lotta a due tra gli arabi di Investcorp e gli americani del RedBird Capital. Sembrava tutto fatto con il fondo del Bahrain, con il signing, cioè la firma di un contratto preliminare vincolante, imminente, ma nei giorni scorsi è tornato prepotentemente in corsa anche il fondo americano che ha alzato la sua offerta e si è avvicinata a quella di Investcorp che ha messo sul piatto 1,18 miliardi di euro.

IL MOMENTO DELLA VERITÀ - Come riporta questa mattina Tuttosport, il momento della verità è atteso tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Ad oggi in vantaggio sembra esserci RedBird, che da tempo hanno messo gli occhi sul Milan: già a gennaio, infatti, gli uomini del fondo americano avevano avuto dei contatti con quelli di Elliott che però nelle settimane successive hanno dato quattro settimane di esclusiva a Investcorp, sintomo che l'offerta degli statunitensi non era stata considerata soddisfacente. Negli ultimi giorni, però, le carte in tavola sono cambiate e così RedBird è tornata prepotentemente in corsa, sorpassando addirittura gli arabi nella corsa al Milan.

FINE CAMPIONATO - Ma il fondo del Bahrain resta in campo, convinto di avere ancora ottime chance di chiudere l'acquisto del club rossonero. Non appena finirà il campionato, si entrerà probabilmente nel vivo, con Elliott che punta a strappare le condizioni migliori per sè, ma anche per il Diavolo. La svolta societaria in via Aldo Rossi è dunque dietro l'angolo, ma servirà ancora qualche settimana per sapere chi la spunterà tra Investcorp e RedBird, sempre che nel frattempo non si inserisca qualche altro soggetto interessato a diventare il nuovo proprietario del Milan.