Tuttosport - Che intrigo di mercato: con Higuain al Chelsea, Piatek subito al Milan. Calhanoglu via per pagare il bomber polacco

Quella di stasera contro la Juventus, valida per la Supercoppa italiana, potrebbe essere l'ultima partita nel Milan di Gonzalo Higuain: non è infatti un mistero che il giocatore argentino voglia andare al Chelsea di Sarri e quindi è probabile che dopo il match di Jeddah si entrerà nel vivo di questo sempre più probabile addio. Per questo motivo, anche il Milan non è rimasto a guardare ed è andato con decisione su Piatek del Genoa.

IN ATTESA - Come riporta Tuttosport, l'eventuale trasferimento del Pipita a Londra scatenerà questo giro di attaccanti che potrebbe coinvolgere anche Morata (piace all'Atletico Madrid) e magari anche Balotelli (accostato al Genoa), ma tutto ruota intorno al sì del Chelsea per Higuain: per ora, Marina Granovskaia, ossia colei che gestisce i Blues per conto di Abramovich, non è ancora convinta di accontentare il tecnico Sarri che da diverse settimane insiste per avere il numero 9 rossonero.

CALHA PER PIATEK - Le parti sono comunque al lavoro per trovare una soluzione che possa soddisfare tutti, compresa la Juventus che è la proprietaria del cartellino del Pipita. Il Milan resta in attesa, ma intanto sta pensando alla cessione di Calhanoglu al Lipsia per finanziare in parte l'importante esborso economico che servirà per prendere Piatek (il Genoa chiede 40-42 milioni di euro).