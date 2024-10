Tuttosport - Chi segna oltre a Pulisic? Il Milan ricerca anche un po' di cinismo

Questa mattina Tuttosport dà il là a una riflessione importante e centrale nel leggere la situazione del Milan in questo momento. La questione si basa tutto su una domanda: chi segna? La risposta, secondo quanto è successo in queste prime nove partite stagionali, è molto semplice ed è unica: Christian Pulisic. Benissimo per l'americano, molto meno bene per il Milan che deve trovare il gol dai tanti giocatori offensivi di cui dispone. E non solo quello...

Dopo il Pulisic cosa c'è?

Questa mattina Tuttosport sottolinea come Christian Pulisic sia una delle poche note positive e continue di questo avvio di stagione per i rossoneri. Dopo un'ottima stagione l'anno passato, con record di gol personale, quest'anno l'americano è lanciatissimo e punta a fare anche meglio. Ha zittito anche le critiche che lo vedevano meno incisivo nei big match con prestazioni importante in ogni gara e gol contro Liverpool e Inter. Dopo 9 partite, tra Serie A e Champions League, il numero 11 è già a quota 6 gol sui 16 complessivi segnati dal Milan. Dietro di lui, però, c'è il vuoto. I numeri degli altri attaccanti che hanno, più o meno, lo stesso numero di presenze: Leao 1, Morata 2, Abraham 1, Okafor 1. Altre reti, invece, sono arrivate dai difensori o centrocampisti: Theo due volte, Gabbia, Fofana e Pavlovic. Non benissimo a livello generale, specie con il potenziale offensivo a disposizione.

Cinismo chi era costui?

Il problema sta proprio qui. Il Milan in campionato è il secondo attacco con 15 reti dopo Inter e Atalanta che ne hanno segnata una in più. Però la verità è che le occasioni sprecate sono state molto di più ed è questo che non va bene considerando, lo ribadiamo, la potenza di fuoco offensiva di cui dispone la rosa di Fonseca. C'è un dato statistico che fotografa bene la situazione rossonera e riesce a cerchiare di rosso il problema: su 121 occasioni e tiri, solamente 51, quindi meno della metà, sono arrivati in porta. E di questi solo 16 si sono tramutati in rete. Questo vuol dire che il Milan crea tanto ma poi si perde sul più bello, peccando gravemente di cinismo. Già se si riuscisse a mettere in rete qualche chance in più le cose potrebbero cambiare, al netto di una fase difensiva che mostra ancora diverse lacune.