Tuttosport - Coppa Italia, Pioli fa sul serio: il Milan ci tiene e vuole andare avanti nella competizione

È la Coppa Italia, mica un torneo amichevole. Ok, la storia del Milan dice che il feeling con questa competizione non è mai stato un granché, ma poco importa: i rossoneri vogliono provare a vincere, perché è questo che fanno le grandi squadre.

Pioli mette in chiaro la questione

Come evidenzia il quotidiano Tuttosport, il Milan, pur con la solita cautela che accompagna le dichiarazioni di Pioli, alla Coppa Italia ci tiene e non poco. L’eliminazione dalla Champions è stata dolorosa, ma se non altro ha liberato i rossoneri da un impegno particolarmente pesante. Tomori e compagni possono quindi spendere qualche energia in più in Coppa, provando ad arrivare fino in fondo. "È un’opportunità per dimostrare le nostre qualità", ha affermato Pioli alla vigilia. "Vincere il trofeo? Il nostro obiettivo è battere il Genoa, non guardiamo troppo avanti", ha tagliato corto il mister.

L’obiettivo: avanti anche in Coppa

Insomma, Pioli ha scelto la strada della moderazione: nessun proclama, ma solo l’intenzione di affrontare la gara nel migliore dei modi. Non ci sono dubbi, dunque, sul fatto che il Milan voglia andare avanti anche in Coppa Italia. Perché una grande squadra - dicevamo - non può e non deve scegliere tra una competizione e l’altro. La crescita di un gruppo passa anche da questo aspetto.