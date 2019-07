Tuttosport - Correa trequartista dietro a Piatek e Leao: Milan, sarà rivoluzione in attacco

Nel reparto offensivo rossonero, l'unico certo di avere un posto nella rosa della stagione 2019-2020 è Kris Piatek. Tutti gli altri, da Cutrone a Suso, fino ad André Silva, Borini e Castillejo, sono invece in bilico: il Milan è infatti disponibile a cederli nel caso in cui dovessero arrivare offerto interessanti. Nella testa di Maldini e Boban, c'è l'idea di rivoluzionare l'attacco milanista e mettere Angel Correa trequartista alle spalle di Piatek e del giovane talento portoghese Rafael Leao.

MILAN DAVANTI A TUTTI - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che il Milan sta portando avanti la trattativa con l'Atletico Madrid per Angel Correa, ma nel frattempo sta pensando anche all'attaccante classe 1999 del Lille: si tratta di uno dei talenti più corteggiati in Europa, seguito in passato anche da Roma, Juve, Napoli e Inter. Il club di via Aldo Rossi sembra essere ora davanti a tutti per Leao, che viene valutato circa 35 milioni di euro dai francesi. Spesso paragonato a Mbappé, il portoghese è potenzialmente uno fra gli attaccanti più promettenti d’Europa, ma secondo gli scout non è ritenuto ancora pronto per un top club. L'idea del Milan sarebbe quello di affidarlo ad un maestro di calcio come Giampaolo per farlo esplodere definitivamente.

PRIMA LE CESSIONI - Il progetto milanista è quindi molto chiaro, ma per completarlo serviranno prima delle cessioni: André Silva, dopo che è sfumato il suo trasferimento al Monaco, è tornato a Milanello in attesa di trovare una nuova sistemazione. Sul portoghese, ci sono Southampton, Marsiglia e Wolverhampton, club che ha messo nel mirino anche Patrick Cutrone. Anche a Suso non mancano gli estimatori, visto che piace a Roma e Siviglia. Con queste tre uscite, potrà iniziare il domino.