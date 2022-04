Tuttosport - Corsa Scudetto, è il ballo dei debuttanti: escluso Ibra, 20 rossoneri e Pioli non hanno mai vinto trofei nazionali

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Zlatan Ibrahimovic non è solamente un esempio per i suoi compagni del Milan per impegno negli allenamenti, dedizione alla causa e leadership. A Milanello, l'attaccante svedese è visto anche come un punto di riferimento per lo scudetto, obiettivo prefissato dalla società e da mister Pioli. Sono pochi i giocatori che possono permettersi di vantare un palmares come quello di Zlatan, che a livello di titoli nazionali ha vinto ufficialmente quattro campionati italiani, quattro in Ligue 1 con il Paris Saint-Germain, una Liga con la Serie A e due Eredivise con la maglia dell'Ajax.

DIFFERENZA ABISSALE - Fa impressione la differenza di titoli nazionali vinti con la prima squadra tra Ibrahimovic e i propri compagni di squadra: ben 20 giocatori e lo stesso Pioli, nella sua carriera da allenatore, non hanno mai vinto un titolo nazionale con la prima squadra. Come sottolinea Tuttosport nell'edizione odierna, mettendo assieme tutti i campionati vinti dai propri compagni non si riesca ad arrivare a quota 11 titoli e, escludendo i trofei vinti con le proprie nazionali e i successi nelle categorie inferiori, solo sei giocatori hanno vinto qualcosa a livello nazionale, di cui quattro da protagonisti.

SCUDETTO DEI DEBUTTANTI - E' quello che sta inseguendo il Milan e potrebbe essere il suo più grande nemico in questo finale di stagione. La partita di domani contro il Bologna, sapendo già dei risultati di Napoli, Inter e Juventus, sarà un test importante per vedere la maturità della squadra. Come già sottolineato prima da Tuttosport, in pochi a Milanello hanno in bacheca un campionato nazionale. Il più fresco è Mike Maignan, lo scorso anno vincitore della Ligue 1 davanti al PSG di Florenzi, poi Bakayoko con il Monaco, Giroud con il Montpellier e Tatarusanu con lo Steaua Bucarest. Brahim e Lazetic, inveve, hanno collezionato pochi gettoni nei campionati vinti rispettivamente con Real Madrid e Stella Rossa.