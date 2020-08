Tuttosport - Costi, ricavi, sponsor e Fair Play Finanziario: la fitta agenda di Gazidis

In casa rossonera si parla tanto di mercato e della prossima stagione, ma l'ad Ivan Gazidis è impegnato in tante altre cose che vuole cercare di portare a termine il prima possibile: l'obiettivo principale è sempre quello di aumentare i ricavi e diminuire i costi perchè è noto a tutti che il Milan è un club che dovrà presto sostenersi da solo.

SPONSOR - Come riporta Tuttosport questa mattina, il primo modo per aumentare le entrate è sicuramente trovare nuove sponsorizzazioni. La società di via Aldo Rossi ha in questo senso intrapreso un nuovo cammino: sulla maglia non ci sarà più spazio per un solo sponsor (Emirates), ma il Milan potrà trattare con altri marchi che potranno mettere il nome del loro brand, per esempio, su altre parti delle divise da gioco (le maniche o dietro la maglia) e su quelle pre-gara. Questo è un primo modo per far crescere gli introiti da sponsor, ma Gazidis ne ha in mente anche un altro, cioè la cessione dei naming rights del Centro Sportivo di Milanello.

FAIR PLAY FINANZIARIO - Aumentare le entrate significa avere più risorse per il mercato, ma è importante anche a livello di Fari Play Finanziario, altro tema molto sentito in casa rossonera. Il bilancio 2019-2020 del Milan sarà ancora negativo, ma il rosso, rispetto all'esercizio precedente, passerà da -146 a -100. Si tratta di una perdita ancora molto importante, ma la UEFA tiene conto anche del trend migliorativo che testimonia la volontà di un club di migliorare i propri conti. Ad aiutare il club rossonero c’è poi anche lo sconto che l'organismo di Nyon applicherà sui mancati introiti a causa dell'emergenza coronavirus.