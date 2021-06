Tuttosport - Da Ceballos e Sabitzer a Ziyech, Rafinha e James: tutti i nomi per la trequarti del Milan

Dopo l'addio di Hakan Calhanoglu, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Milan per accasarsi all'Inter, in via Aldo Rossi sono al lavoro per cercare un grande trequartista che possa prendere il posto del turco. I dirigenti milanisti stanno valutando parecchi profili, tra cui per esempio anche quelli di Dani Ceballos del Real Madrid e di Marcel Sabitzer del Lipsia.

VECCHI OBIETTIVI - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che per lo spagnolo si tratta di un ritorno di fiamma visto che il Diavolo lo aveva già cercato a lungo nell'estate 2019. I rapporti tra Milan e Real sono ottimi, come testimonia la trattativa che c'è in corso tra i due club per Brahim Diaz. Anche Sabitzer era stato accostato ai rossoneri un anno fa quando sembrava certo l'arrivo in panchina di Ralf Rangnick: al momento l'austriaco ha ancora un costo piuttosto elevato, ma lo scenario potrebbe cambiare da metà luglio in poi visto che ha ancora solo un anno di contratto con il Lipsia.

ALTRI NOMI - E' noto ormai a tutti poi l'interesse di Maldini e Massara per Hakim Ziyech, che è in uscita dal Chelsea: gli inglesi vorrebbero fare cassa con la sua cessione, ma se non dovessero arrivare offerte concrete nelle prossime settimane allora potrebbero aprire al prestito con diritto o obbligo di riscatto. Nelle ultime ore, per la trequarti milanista, sono poi spuntati anche i nomi di Rafinha del Paris Saint-Germain e di James Rodriguez dell’Everton, anche se il colombiano sembra essere finito nuovamente nel mirino del Real Madrid di Ancelotti.