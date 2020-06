Tuttosport - Da Donnarumma a Rebic: Milan, ecco i sei punti fermi da cui ripartirà Rangnick

Per l'annuncio ufficiale servirà ancora qualche settimana, ma ormai sembra tutto fatto per l'arrivo al Milan di Ralf Rangnick che farà sia l'allenatore che il responsabile dell'area tecnica. In attesa di sbarcare a Milano, il tedesco sta studiando da tempo la squadra rossonera e lo farà anche nelle prossime settimane perchè, nonostante l'ennesima stagione deludente, nella rosa milanista c'è una base interessante da cui ripartire.

COLONNE - Come riferisce Tuttosport questa mattina, Rangnick considera fondamentali in particolare sei giocatori, cioè Donnarumma, Romagnoli, Theo Hernandez, Bennacer, Calhanoglu e Rebic. Gigio, anche se ha solo 21 anni, è ormai una colonna del Milan e negli ultimi giorni sono arrivati segnali positivi in merito al suo rinnovo (ha il contratto in scadenza nel 2021). Insieme a lui, un altro leader del Diavolo è senza dubbio capitan Romagnoli, altro elemento che Rangnick non vuole assolutamente perdere e per questo chiederà al club di pensare anche al suo prolungamento dopo quello di Donnarumma. Un altro senatore può essere considerato anche Calhanoglu, il quale piace da tempo al tedesco che lo voleva anche al Lipsia.

ULTIMI ACQUISTI - Il Milan 2020-2021 ripartirà poi anche da tre acquisti dell’ultima stagione: si tratta di Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Ante Rebic. Il terzino francese è senza dubbio la nota più positiva dell'annata milanista e nelle ultime ore ha annunciato di voler restare in rossonero nonostante l'interesse di alcuni top club. Anche Bennacer ha molti estimatori in giro per l'Europa, ma per il club di via Aldo Rossi e per Rangnick è assolutamente incedibile. Per quanto riguarda infine Rebic, il croato, dopo una prima parte di stagione molto deludente, è esploso e farà parte certamente della formazione rossonera della prossima stagione.