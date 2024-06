Tuttosport - Da Fofana a Kiwior passando per Zirkzee e Rabiot: Milan-Juve, quanti incroci di mercato tra obiettivi reali e azioni di disturbo

Milan e Juventus sono al lavoro per ridurre il gap con l'Inter e sono molto attive sul mercato, tanto che sono diversi gli obiettivi che i due club hanno in comune. Tra interessamenti reali e azioni di disturbo, tra rossoneri e bianconeri ci sono parecchi incroci: uno su tutti è quello che riguarda Adrien Rabiot che è in scadenza di contratto con la società juventina. Nei giorni scorsi, il Diavolo si sarebbe inserito e avrebbe fatto un sondaggio per il centrocampista francese che non ha ancora accettato la proposta di rinnovo dei bianconeri.

INTRECCIO ZIRKZEE - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che tra Milan e Juventus ci sono tanti altri incroci di mercato: entrambe le dirigenze, per esempio, hanno messo gli occhi sia su Joshua Zirkzee che su Youssouf Fofana. Il club di via Aldo Rossi, che ha messo l'olandese da tempo in cima alla lista delle preferenze per l'attacco, sta faticando a trovare la quadra sulle commissioni con il suo agente Kia Joorabchian, che vanta invece ottimi rapporti con il dirigente juventino Giuntoli, come dimostra il colpo Douglas Luiz che è in via di definizione dall’Aston Villa. Per ora i bianconeri si sono limitati ad un sondaggio, ma questa mossa sembra aver creato non poche difficoltà a Furlani e Moncada. E' stata solo un'azione di disturbo o l'interesse per Zikrzee è reale?

FOFANA E KIWIOR - Un altro obiettivo di mercato in comune tra Milan e Juventus è Fofana, centrocampista del Monaco. Il francese è la prima scelta del Diavolo per la mediana dove manca un giocatore fisico come lui da piazzare davanti alla difesa. Attenzione però ai bianconeri che nei giorni scorsi hanno avuto un contatto con il club monegasco. Questa mossa rischia di far lievitare il prezzo di Fofana. I due club hanno infine messo gli occhi entrambe anche su Jakub Kiwor, difensore dell'Arsenal e della Polonia. Oggi un emissario del Diavolo, che è alla ricerca di un centrale per rinforzare la sua retroguardia, lo visionerà da vicino del match dell'Europeo dei polacchi contro l'Olanda. Per la Juve, l'ex Spezia è un'ottima alternativa nel caso in cui il Bologna non dovesse dare il via libera alla cessione di Calafiori.