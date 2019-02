Tuttosport - Da Gigio a Jack e Abate, luna di miele tra Raiola e il Milan: ora i rapporti sono ottimi

La quiete dopo la tempesta. E che tempesta. Come dimenticare i contrasti tra Milano Raiola e il Milan cinese... Ebbene, come evidenzia il quotidiano Tuttosport, a un anno di distanza il clima è cambiato da così a così. Con l’arrivo di Elliott, o meglio, di Leonardo e Maldini, i rapporti tra il noto manager di Donnarumma e la società rossonera sono tornati a essere eccellenti.

GIGIO AL TOP - Il mancato ritorno di Ibrahimovic non ha incrinato il legame tra Raiola e il direttore tecnico Leonardo, che si conoscono (e si stimano) da anni. La serenità ritrovata ha fatto bene anche a Gigio, tornato a essere decisivo. Stando a quanto riferito da Tuttosport, al momento non sono previsti incontri per prolungare e adeguare il contratto del portierone milanista, in quanto le condizioni attuali soddisfano tutti. In futuro, comunque, non ci saranno problemi: Mino, infatti, si confronta sempre volentieri con i vertici di via Aldo Rossi.

INTESA SU JACK - Gigio ma non solo. Nei prossimi mesi la dirigenza rossonera incontrerà Raiola anche per discutere del rinnovo di Abate e della posizione di Antonio Donnarumma, il quale vorrebbe lasciare il Milan per cercare maggiore spazio altrove (in estate si vedrà). Un altro aspetto, infine, che testimonia gli ottimi rapporti tra il procuratore e i rossoneri, è la gestione di Bonaventura: le parti hanno concordato di far operare Jack negli Stati Uniti e in autunno, con molta probabilità, si rivedranno per parlare del prolungamento del contratto.