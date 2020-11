Tuttosport - Da Ibra-Koulibaly alla sfida tra Kessié e Bakayoko: ecco i duelli di Napoli-Milan

Che gara al San Paolo! Il Milan sfida a domicilio l’amico Gattuso con un sogno, o meglio, un obiettivo ben preciso: centrare il colpaccio. I rossoneri dovranno superare più di un ostacolo per riuscire ad avere la meglio su un avversario di grande spessore. Come evidenzia Tuttosport, saranno decisivi i tanti duelli della partita.

ATTACCHI E DIFESE - Il più atteso, senza dubbio, è quello tra Ibrahimovic e Koulibaly, i due "armadi" di Napoli e Milan pronti a darsi battaglia in area. Occhio anche all’incrocio tra un altro attaccante rossonero, Ante Rebic, e un altro difensore azzurro, Manolas. A parti invertite, invece, sarà interessante anche il "faccia a faccia" tra Insigne e Calabria, con il terzino milanista - galvanizzato dall’esordio in Nazionale - che dovrà provare a limitare le giocate dello "scugnizzo" napoletano, tra i più in forma in questo momento. Romagnoli, infine, dovrà fare attenzione al "folletto" Mertens, che tornerà a giocare da centravanti vista l’assenza per infortunio di Osimhen.

CENTROCAMPO - Ma l’esito di Napoli-Milan, con ogni probabilità, dipenderà dalle sfide in mezzo al campo. I riflettori, ovviamente, sono puntati su due pesi massimi come Bakayoko e Kessié, chiamati a dare equilibrio e forza fisica alle rispettive squadre. Un duello tutto muscoli e centimetri che infiammerà ulteriormente il big match del San Paolo.