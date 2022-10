Tuttosport - Da Leao e Ziyech a Broja: Chelsea-Milan si gioca anche sul mercato

MilanNews.it

C'è grande attesa per Chelsea-Milan di domani sera, un match molto importante per entrambe le squadre in ottica qualificazione agli ottavi di Champions League. Come riporta questa mattina Tuttosport, ci sono stati e probabilmente ci saranno in futuro nuovi intrecci non solo in campo, ma anche sul mercato. In particolare, in questo momento tutto ruota intorno a tre nomi: Rafael Leao, Hakim Ziyech e Armando Broja.

FUTURO LEAO - Il Chelsea ha messo da tempo gli occhi sul giovane attaccante portoghese del Milan, anche se non ha mai presentato un'offerta ufficiale. L'interesse dei Blues durante l'estate è stato comunque confermato anche da Paolo Maldini nelle scorse settimane e non è escluso che gli inglesi tornino alla carica a gennaio, soprattutto se i rossoneri non avranno ancora trovato un accordo con Leao per il rinnovo. Il Diavolo lo vuole blindare a tutti i costi e sta lavorando da tempo per fargli firmare il prolungamento.

DOPPIO OBIETTIVO - Durante l'ultimo mercato estivo, il nome di Ziyech è stato invece accostato a lungo al Milan: il giocatore piace ancora tanto a Maldini e Massara e chissà che a gennaio non possa esserci un ritorno di fiamma visto che l'esterno marocchino, anche dopo il cambio di allenatore, continua a giocare pochissimo. Nelle ultime settimane, c'è poi un altro giocatore del Chelsea che sembra essere entrato nel mirino del Diavolo, vale a dire Armando Broja, 21enne centravanti albanese che è uno dei nomi per l'attacco del Milan del futuro.