Tuttosport - Da Meret, Maximiano e Sirigu a Reina e Plizzari: il Milan cerca un nuovo portiere titolare

Il futuro di Gigio Donnarumma continua ad essere un grande punto interrogativo in casa rossonera, anche se in molti sono convinti che a fine stagione il giovane portiere milanista cambierà squadra. Il suo contratto scade nel 2021 e per ora le parti sono molto lontane per quel che riguarda il rinnovo. E per evitare di perderlo tra un anno a zero, in via Aldo Rossi potrebbero essere costretti a venderlo questa estate.

NESSUN FAVORITO - In attesa di capire come si evolveranno le cose, in via Aldo Rossi non vogliono farsi trovare impreparati e quindi si stanno già guardano intorno per trovare l'eventuale sostituto di Gigio: come spiega Tuttosport, i nomi che si fanno sono tanti, ma per il momento non c'è un favorito per diventare il portiere titolare del Milan della prossima stagione. Il budget per il nuovo estremo difensore non si sa ancora e per questo motivo i dirigenti milanisti stanno valutando anche due profili che sono già di proprietà del club rossonero, cioè Pepe Reina e Alessandro Plizzari, attualmente in prestito rispettivamente all'Aston Villa e al Livorno.

GIOVANI E CERTEZZE - Se invece si vorrà puntare su un giovane, le strade portano ad Alex Meret del Napoli e a Luis Maximiano dello Sporting Lisbona: il primo raccoglie consensi ovunque e rappresenta una certezza, mentre il secondo, nonostante giochi titolare solo da dicembre, è uno dei prospetti più interessanti in Portogallo. Attenzione, poi, anche a Salvatore Sirigu, estremo difensore del Torino che però piace anche al Napoli, e a Juan Musso, su cui c'è anche l'Inter.