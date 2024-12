Tuttosport - Da Reijnders e Theo a Maignan, fino a Calabria e Florenzi: il punti sui rinnovi

In casa rossonera vanno avanti in queste settimane i dialoghi per il rinnovo di alcuni giocatori. Tra questi c'è anche quello di Tijjani Reijnders, che sembra essere al momento quello più vicino. La conferma che l'accordo non è lontano l'ha dato nei giorni scorsi lo stesso centrocampista olandese a Ziggo Sport: "Non ho ancora firmato, deve ancora succedere, ma sembra una bella cosa. È una bella ricompensa che il Milan vuole darmi, estendere il contratto dopo un anno non capita spesso. È un grande club in cui giocare".

AVANTI TUTTA - Parole che testimoniano quanto Reijnders stia bene in rossonero nonostante sia finito nel mirino anche di alcuni top club europei, tra cui il Manchester City. Lo riferisce questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport che aggiunge poi che nel frattempo vanno avanti pure i dialoghi con Mike Maignan, il cui contratto con il Diavolo scade nel 2026: al momento le parti devono ancora trovare un accordo defintivo su parte fissa e bonus, ma c'è fiducia in via Aldo Rossi di arrivare presto ad un'intesa.

STALLO PER THEO - Starebbe vivendo una fase di stallo invece la trattativa per il prolungamento di Theo Hernandez, anche lui in scadenza il 30 giugno 2026, nonostante le parole di qualche giorno fa di Geoffrey Moncada a Milannews.it: "A che punto siamo con i rinnovi di Theo Hernandez e Maignan? Abbiamo cominciato da due mesi le discussioni. Posso dire che siamo messi bene. Non so quale sarà il primo ma abbiamo cominciato molto bene. Sono veramente tutti contenti, non ho visto nessuno che voglia andare via. Potete chiedere a loro, sono tutti contenti qui al Milan”. Sono ferme invece le discussioni per quanto riguarda i rinnovi di Davide Calabria e Alessandro Florenzi, entrambi in scadenza al termine di questa stagione.