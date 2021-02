Tuttosport - Dai 500 gol all'obiettivo scudetto, fino al rinnovo: i 4 mesi della verità di Ibra

Il momento di Zlatan Ibrahimovic non è certamente dei più semplici dopo tutto quello che si è scatenato in seguito alla lite con Lukaku durante il derby di Coppa Italia. Questo episodio ha lasciato il segno, in particolare le accuse di razzismo che lo svedese non ha preso per niente bene. A Bologna è arrivato poi l'ennesimo errore dal dischetto di questa stagione che non gli ha permesso di raggiungere quota 500 gol con le maglie dei club.

PRESENTE E FUTURO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che nell'immediato Ibra vuole agguantare questo obiettivo personale il prima possibile, magari già nel match di domenica a San Siro contro il Crotone. Ma i prossimi mesi saranno fondamentali anche per il suo futuro visto che il suo contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno: l'appuntamento con i dirigenti milanisti sarà infatti al termine del campionato per capire se ci saranno ancora le condizioni tecniche, economiche e fisiche per poter proseguire.

OBIETTIVO SCUDETTO - E chissà che Zlatan non possa arrivare a quell'incontro non con in mano una "semplice" qualificazione alla prossima Champions League, ma addirittura con il tricolore sul petto. L'attaccante svedese è molto ambizioso e vincere un altro trofeo con il Milan sarebbe la ciliegina sulla torta di una carriera vincente, oltre che l'ennesima dimostrazione di essere un giocatore determinante e decisivo. I prossimi mesi saranno quindi molto caldi per Ibrahimovic tra presente e futuro.