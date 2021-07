Tuttosport - Dal terzino destro al trequartista: mercato Milan, ecco cosa manca

Nessuno si è mosso sul mercato come il Milan in Italia, ma la campagna acquisti estiva dei rossoneri non è assolutamente finita: a riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che, nonostante i dirigenti milanisti abbiano già sistemato diverse questioni, il club di via Aldo Rossi è pronto a chiudere altri colpi per rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

COSA MANCA - La lista dei ruoli ancora da completare è la seguente: mancano un terzino destro che possa alternarsi con Davide Calabria, un centrocampista centrale da aggiungere al trio Kessie-Bennacer-Tonali, un attaccante esterno a destra, un giovane attaccante da affiancare a Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud e soprattutto un grande trequartista a cui affidare la maglia da titolare.

TANTI NOMI - I nomi che vengono accostati al Milan sono sempre tanti, anche perchè ci sono diversi procuratori che stanno mettendo sul tavolo dei dirigenti rossoneri i loro assistiti. In via Aldo Rossi, è il momento delle riflessioni perchè non si possono sprecare risorse e non si possono sbagliare le scelte, soprattutto in alcuni ruoli chiave come per esempio il trequartista. Maldini, Massara e Gazidis sanno bene quanto sarà difficile confermarsi dopo il secondo posto dell'anno scorso e per questo sono al lavoro per rendere il Milan il più competitivo possibile.