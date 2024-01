Tuttosport - Dalla difesa a tre alla posizione di Theo: i dubbi sulle scelte di Pioli contro l'Atalanta

Altra delusione per il Milan che, dopo la Champions League, deve dire addio anche alla Coppa Italia. Sfuma così un altro obiettivo stagionale del Diavolo che da qui a fine stagione dovrà provare a vincere l'Europa League e arrivare tra le prime quattro in Serie A. Dopo l'eliminazione di ieri contro l'Atalanta, che ha espugnato 2-1 San Siro, a finire nel mirino delle critiche sono state anche alcune scelte di Stefano Pioli.

A SPECCHIO - Come spiega questa mattina Tuttosport, il tecnico rossonero ha deciso di cambiare modulo, schierando la sua squadra con il 3-4-3, vale a dire lo stesso sistema di gioco dei bergamaschi, e giocare così a specchio. Se all'inizio le cose sono andate abbastanza bene (buon primo tempo del Milan che non aveva concesso nulla all'Atalanta ed era anche passato in vantaggio con Leao), poi alla lunga però questa scelta non ha pagato e nella ripresa i bergamaschi sono stati superiori e hanno portato a casa il pass per le semifinali di Coppa Italia.

THEO E JIMENEZ - Nonostante ci siano a disposizione tre centrali difensivi, ancora una volta Pioli ha deciso di schierare in quel ruolo Theo Hernandez, con il giovanissimo Alex Jimenez a fare l'esterno sinistro. Ed è proprio lì che Gasperini ha mandato in cortocircuito il Diavolo: il tecnico dell'Atalanta ha infatti fatto puntare sistematicamente il terzino spagnolo che è andato in difficoltà e ha causato anche il rigore del 2-1. A questo si aggiunge che in fase offensiva è mancata la spinta del francese, tanto che non è un caso che il gol di Leao sia arrivato nell’unica sgasata di Theo sulla corsia mancina.