Tuttosport - Dalla stima di Massara all'intesa con Piatek: per l'attacco del Milan torna caldo il nome di Kouame

Con Marco Giampaolo in panchina, il nuovo Milan ripartirà dalle due punte e dunque sarà necessario avere in rosa almeno quattro attaccanti. L'unico sicuro di un posto è ovviamente Kris Piatek, mentre è da valutare il futuro sia di Patrick Cutrone che di André Silva, quest'ultimo rientrato dal prestito al Siviglia che ha deciso di non riscattarlo. Indipendentemente da quello che sarà il loro destino, alla squadra milanista serve un altro attaccante e nelle ultime ore si sta facendo sempre più forte la candidatura di Christian Kouame, 21enne del Genoa.

LO PORTA MASSARA? - A riportarlo è questa mattina Tuttosport, che spiega il suo nome è diventato più caldo soprattutto dopo che Frederic Massara è diventato il favorito per assumere il ruolo di nuovo direttore sportivo del Milan: Massara, che ha grande stima nei suoi confronti, lo voleva infatti portare alla Roma quando era il ds giallorosso, ma ora potrebbe cambiare destinazione e farlo sbarcare a Milanello. Kouame è un giocatore che è assolutamente in linea con le strategie milaniste in quanto è giovane, lanciato ma non ancora lanciatissimo, dal costo limitato e con un ingaggio alla portata di un club che deve ridurre le spese.

IN COPPIA CON KRIS - Al Milan, tra l'altro, l'attaccante ivoriano classe 1997 ritroverebbe Piatek, con il quale al Genoa ha dimostrato un'ottima intesa quando i due hanno giocato in coppia nell'attacco rossoblù. Il suo eventuale arrivo potrebbe quindi essere un bel regalo per il polacco, che ha chiuso questa stagione con 34 reti tra Genoa, Milan e Nazionale, ma che ha già dichiarato di voler segnare ancora di più il prossimo anno.