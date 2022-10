Tuttosport - De Ketelaere balbetta ma Milanello è il posto giusto per crescere

MilanNews.it

Nonostante una serie di risultati positivi che vanno partono da Verona, passano dal Monza e arrivano fino a Zagabria, rimane un po' di amaro in bocca ai tifosi del Milan dopo questo trittico di partite vittoriose. Charles De Ketelaere non è ancora riuscito a esplodere come forse ci si aspettava. Il belga è tornato dall'infortunio e sia contro Monza che contro la Dinamo si reso protagonista di prove un po' spente. Se c'è un posto giusto e un ambiente sano dove poter crescere però, quello è proprio Milanello.

Pressioni

Secondo quanto riferisce oggi Tuttosport, l'avvio dell'esperienza di Charles De Ketelaere in rossonero non ha visto un decollo del belga come forse in molti si sarebbero aspettati, visto l'investimento. Sono proprio forse quei 35 milioni di euro che rendono impazienti i tifosi davanti a delle prestazioni opache del belga classe 2001. Il Milan ha sempre predicato calma e ha grande fiducia nel ragazzo anche perchè è Charles stesso a dimostrare in allenamento grandi numeri e grande talento. Pioli lo ha già sollevato da ogni tipo di critica anche per la partita contro la Dinamo, affermando di averlo sostituito solo per l'ammonizione che gli pesava sul capo. Starà proprio al tecnico rossonero riuscire a far emergere il buono e il bello di un giocatore che ha sicuramente grandi colpi in canna ma deve ancora scoprire come esploderli con una maglia pesante come quella del Milan. Allo stesso tempo, però, Charles dovrà dare delle risposte.

Posto giusto, uomo giusto

Se c'è una cosa certa è che De Ketelaere trova l'uomo giusto al posto giusto, Stefano Pioli a Milanello. L'allenatore rossonero ha già fatto lievitare le prestazioni di talenti come Rafa Leao, Sandro Tonali e Pierre Kalulu e anche il numero 90 rossonero può imboccare quella strada, magari anche più velocemente dei suoi predecessori. Il belga ha le condizioni perfette per lavorare e starà a lui emergere con forza e voglia di dimostrare. Sicuramente, come dimostra l'atteggiamento al termine di Milan-Monza, il ragazzo sente la delusione e ha voglia di fare meglio. In questo senso Pioli potrà adottare due vie: quella di incrementare la concorrenza con un Brahim Diaz rinnovato, che sembra aver fatto bene anche allo spagnolo quando è sbarcato Charles a Milano, oppure quella di continuare a dare fiducia al ragazzo nonostante il momento no per fargli capire che in questo Milan può starci eccome. Il campo sarà giudice.