Tuttosport - De Ketelaere, giugno mese di valutazioni: altra chance o cessione? Intanto l'Europeo U21

La stagione di Charles De Ketelaere è stata assolutamente deludente. Oramai lo si può affermare con certezza, perché le possibilità di appello per il giovane belga, comprato dal Milan per 35 milioni di euro la scorsa estate, sono finite. Mancano due giornate al termine della stagione e poi il primo anno in rossonero del classe 2001 sarà inevitabilmente messo sulla bilancia.

Dilemma

Come scrive questa mattina Tuttosport, per De Ketelaere la stagione è stata molto complicata e invece la sua situazione, invece di migliorare con il passare dei mesi, è sembrata adombrarsi sempre di più. Il rendimento di Charles è stato talmente inferiore alle aspettative che a giugno, il mese dei bilanci per antonomasia, anche il suo futuro verrà valutato seriamente. Il prossimo mese il giovane 2001 sarà tra Romania e Georgia a giocarsi l'Europeo under 21 e il Milan spera di vedere dei segnali almeno in quest'occasione. Nel frattempo è molto probabile che i suoi agenti siederanno al tavolo con Maldini e Massara e faranno il punto della situazione, cercando di capire con trasparenza quale può essere il futuro di De Ketelaere: puntare sul belga o puntare su un trasferimento? Le riflessioni saranno fatte ed è sacrosanto che sia così. La sensazione è che ci si trovi comunque davanti a un bivio: per Cdk ci sarà un'altra occasione oppure si cercherà una cessione che sia vantaggiosa per tutti.

Gli altri

Con De Ketelaere, nel corso dell'ultima estate di mercato, sono arrivati altri giovani calciatori seguendo il progetto verde che il club di via Aldo Rossi ha intrapreso da diversi anni ormai. Si può dire che solo Malick Thiaw ha davvero reso secondo le aspettative, anzi forse andando anche oltre le previsioni: il tedesco è stato acquistato a titolo definitivo e i rossoneri punteranno su di lui anche per il futuro. Non si può dire lo stesso di Yacine Adli che, pur essendo di proprietà del Milan, non è riuscito a fare breccia nel cuore di Stefano Pioli e ha trovato pochissimo spazio: a gennaio rifiutò la Sampdoria per giocarsi al meglio tutte le sue fiches con il Diavolo ma difficilmente farà un'altra stagione così. Anche per il franco-algerino il mese di giugno sarà quello delle valutazioni e si capirà se la strada da intraprendere è quella di una cessione, un prestito; difficile che possa rimanere a Milanello. Così come sarà complicato anche per Aster Vranckx: il belga non ha rubato l'occhio ed è complicato pensare che il Milan paghi i 12 milioni del riscatto al Wolfsburg.