Tuttosport - De Ketelaere, un anno dopo: da super acquisto a possibile partente. Ma servono 28 milioni

Solo un anno fa, Charles De Ketelaere, al termine di una trattativa infinita, era sbarcato a Milanello come il grande acquisto estivo del Milan. Solo dodici mesi dopo, il belga, autore di una stagione molto deludente, è sulla lista dei possibili partenti, anche se non sarà facile trovare una squadra disposta a mettere sul piatto 28 milioni di euro, cioè la cifra che i rossoneri devono incassare per non fare una minusvalenza.

ESTIMATORI IN PREMIER - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che con la cessione di De Ketelaere il club di via Aldo Rossi punta ad avere ulteriori risorse a disposizione pr il mercato in entrata. Il belga, che ha chiuso la stagione con zero gol segnati e un solo assist, ha estimatori soprattutto in Premier League (clicca QUI per leggere l'anticipazione di ieri di Milannews.it), ma anche in Italia, visto che nelle ultime settimane si è parlato anche di un possibile interessamento dell'Atalanta.

CIFRA IMPORTANTE - Gli estimatori, nonostante l'annata disastrosa, non mancano, il problema sarà trovare qualcuno disposto ad investire una cifra importante: pagato un anno fa 32 milioni di euro per strapparlo al Bruges, il Milan per non andar a generare una minusvalenza deve infatti venderlo per 28 milioni. Insomma non sarà affatto semplice, a meno che dall'Inghilterra non arrivi una super proposta che ovviamente dovrà soddisfare anche il giocatore.