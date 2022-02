Tuttosport - Derby, corsa contro il tempo per Tomori: segnali positivi, si decide tra oggi e domani

Tutti in attesa. Di Ibrahimovic? Sì, anche... Al momento, però, gli occhi e i pensieri dei tifosi del Milan (forse anche di Pioli) sono tutti per Fikayo Tomori. Ce la farà il difensore inglese, dopo l’intervento al menisco dello scorso 14 gennaio, a recuperare in tempo per il derby? La risposta non c’è ancora. Bisognerà pazientare qualche altro giorno, ma già oggi avremo maggiori indicazioni.

Buone risposte dal ginocchio

Come riporta il quotidiano Tuttosport, nei prossimi due allenamenti si capirà se Tomori potrà essere a disposizione per il big match contro l’Inter, snodo cruciale per la stagione milanista. Dopo le ultime sedute individuali, il centrale rossonero ha avuto delle buonissime sensazioni: il ginocchio sinistro non si è gonfiato, tanto che ieri ha svolto la prima parte dell’allenamento con i compagni per poi proseguire con il lavoro personalizzato.

Possibile rientro in gruppo

Come detto, nelle prossime ore avremo indicazioni più precise. Si tratta - a tre giorni scarsi dal derby - di una vera e propria corsa contro il tempo: se il ginocchio risponderà bene alle sollecitazioni, già oggi Tomori potrebbe tornare in gruppo, ma non è da escludere che ciò possa avvenire anche domani, alla vigilia della supersfida. Fikayo è un difensore unico e un leader di questo Milan: averlo in campo farebbe tutta la differenza del mondo.