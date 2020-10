Tuttosport - Derby di mercato per Soumaré: Milan e Inter sul centrocampista del Lille

Inter e Milan si affronteranno sabato sul campo, ma le due società milanesi sono pronte a scontrarsi anche sul mercato visto che entrambe hanno messo gli occhi su Boubakary Soumaré, 21enne centrocampista del Lille e della nazionale francese Under 21. Nonostante il mercato sia finito da pochi giorni, rossoneri e nerazzurri non abbandonano la pista che porta al giocatore transalpino e continueranno a monitorarlo nei prossimi mesi.

SCADENZA 2022 - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che racconta che Soumaré è stato seguito a lungo dal Milan anche questa estate: tra i veri profili a centrocampo valutati da Maldini e Massara c'era infatti anche quello del mediano del Lille, che però non ha mai aperto al prestito e anzi ha rifiutato anche un'offerta del Newcastle da 35 milioni di euro. La sua situazione è però in evoluzione visto che il suo contratto scade nel 2022 e quindi, se non rinnoverà, è destinato a cambiare squadra la prossima estate.

IDEA PER GENNAIO? - Non è escluso, però, che Milan e Inter ci facciano un pensierino già a gennaio: i rossoneri, in caso di approdo alla seconda fase dell’Europa League, potrebbero voler ampliare l’organico a disposizione di Pioli, mentre i nerazzurri potrebbero pensare di inserirlo subito nella rosa di Conte in caso di qualche cessione in mezzo al campo. Alla riapertura del mercato non manca moltissimo e per questo le prossime settimane saranno fondamentali per impostare questa eventuale operazione.