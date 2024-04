Tuttosport - Difesa da reinventare: pesano le assenze di Tomori e Kalulu. In dubbio Thiaw: le soluzioni

Il rapporto tra il Milan e il suo reparto difensivo, in questa stagione, è molto conflittuale. Da novembre in avanti i rossoneri hanno perso uno dopo l'altro i tre difensori centrali che ha inizio stagione erano stati designati come titolari più Kjaer che non è mai stato in gran condizione nella prima parte dell'anno. Oggi, non solo per gli infortuni ma anche per una squalifica, si ripresenta una situazione emergenziale in casa rossonera, a due giorni dall'andata dei quarti di Europa League contro la Roma.

Quanto conta Tomori

Questa mattina Tuttosport propone un pezzo in cui viene analizzata l'incidenza di Fikayo Tomori sul reparto difensivo del Milan in questa stagione. Una cosa è avere l'inglese in campo, tutt'altra questione è quando l'ex Chelsea è assente. E contro la Roma, giovedì sera, Tomori è uno degli assenti certi della sfida. Il cartellino giallo preso nella gara di ritorno degli ottavi contro lo Slavia Praga lo ha costretto a passare dalla colonna dei diffidati a quella degli squalificati. Non è stato un caso che con il ritorno di Tomori il rendimento difensivo del Milan sia migliorato: nelle ultime sei partite, da dopo il Monza in avanti, il Milan non ha subito un gol gol o ne ha incassato solamente uno: un bel miglioramento rispetto all'autunno-inverno quando la media di reti subite era di due a partita. In generale nei dieci turni di Serie A in cui Tomori è stato assente, per ben quattro match conclusi con almeno due reti incassate. Tra queste anche la cinquina nel derby.

Dubbio Thiaw

E se l'assenza di Tomori potrebbe pesare moltissimo, lo stesso si può dire di quella di Malick Thiaw che costringerebbe Stefano Pioli a legarsi le mani in sede di scelta di formazione. Il tedesco, alla vigilia del Lecce, come ammesso dallo stesso tecnico in conferenza stampa, è stato vittima di una fascite plantare. Il problema lo ha tenuto fuori dalla sfida contro i salentini e anche dagli ultimi allenamenti: ancora ieri, l'ex difensore dello Schalke 04 ha svolto una sessione di allenamento individuale. Tra oggi e domani si capirà se il fastidio sarà superato e Thiaw potrà essere almeno impiegato dalla panchina. Stando così le cose, considerando anche l'assenza di Pierre Kalulu, per Pioli l'unica coppia a disposizione rimane Gabbia-Kjaer, con il danese che pure arriva da un periodo fisicamente tosto. In panchina, ad eccezione di Thiaw che rimane come detto in dubbio, non potrà esserci Simic, non in lista. L'unica soluzione sarà Davide Bartesaghi o eventualmente Clinton Nsiala.