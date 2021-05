Tuttosport - È Maldini l'uomo forte del Milan: dal colpo Theo al caso Gigio, ogni mossa è stata vincente

Il quotidiano Tuttosport lo chiama "Ministro dello Sport". Per tutti, invece, sarà sempre e solo il Capitano. Perché Maldini non si è mai tolto quella fascia dal braccio. È passato dal campo alla scrivania, dopo una lunga pausa di studio, ma il suo carisma non è cambiato. Paolo è un leader da dirigente, così come lo era da calciatore e bandiera del Milan.

CAPOLAVORO - Insomma, un nome, una garanzia: come sottolinea Tuttosport, nell’ultima stagione Maldini ha compiuto un autentico capolavoro, completando l’opera iniziata nel 2019, quando, lasciato solo da Leonardo, ha preso in mano l’aerea sportiva. Nell’ultimo anno e mezzo Paolo è diventato più dirigente, e oggi è il vero uomo forte del Milan, il punto di riferimento per l’intero club, dalla squadra dirigenziale a quella guidata da Pioli.

LE MOSSE - Le scelte e i risultati ottenuti sul campo gli hanno dato ragione. Dall’acquisto di Theo Hernandez, prima mossa di Maldini sul mercato, ogni passo è stato vincente, dal ritorno di Ibra alla scelta di inserire altri elementi esperti (come Kjaer) in una rosa giovanissima. Fino alla gestione del caso Donnarumma, con la decisione di dare il benservito a Gigio e al suo agente portando a Milano un nuovo portiere. I tifosi hanno apprezzato.