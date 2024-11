Tuttosport - Empoli per sbloccarsi. Morata ed il letargo in campionato che dura da due mesi

Con un allenatore come Paulo Fonseca in panchina, Alvaro Morata non si limita a svolgere il solo ruolo di attaccante. Lo spagnolo lega il gioco, proprio come vuole il portoghese, e spesso si concede quella corsa all'indietro in più che inevitabilmente gli fa poi perdere lucidità nell'area avversaria.

A confermarlo sono i numeri fino a questo momento registrati in stagione dal campione d'Europa, che in 13 presenze stagionali ha messo a segno solo 3 gol e 2 assist, troppo pochi se il peso di un attacco come quello del Milan grava tutto, o comunque in parte, su di te.

DI NUOVO TITOLARE - Dopo aver saltato per squalifica la trasferta di martedì con lo Slovan Bratislava per squalifica, Alvaro Morata tornerà titolare al centro dell'attacco del Milan contro l'Empoli. Scrive questa mattina Tuttosport che il numero 7 rossonero entrerà in campo con la voglia di interrompere un digiuno che dura addirittura da due mesi, visto che l'ultimo gol in Serie A dello spagnolo risale al 27 settembre scorso, quando in occasione della sfida di San Siro contro il Lecce aprì le maracture con un colpo di testa in torsione.

Morata ha dunque bisogno di sbloccarsi, non solo per una questione personale ma anche per lo stesso Milan, che ha l'obbligo di rialzarsi in campionato visto l’andamento balbettante delle ultime giornate e il ritardo accumulato dalla zona Champions League che, ad oggi, è il reale obiettivo del Milan poiché parlare di scudetto, in questo momento, sembra utopico.