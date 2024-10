Tuttosport - Enigma Theo. Moncada strizza l'occhio a De Cuyper: più di un'alternativa

Nel corso di questa pausa per le Nazionali si è parlato e si sta parlando moltissimo del futuro di Theo Hernandez, un argomento che è stato alimentato dalla brutta prestazione del francese contro la Fiorentina capace di causare un rigore, sbagliarne uno e farsi espellere per proteste da capitano tutto in una sola partita. Il discorso per il suo rinnovo rimane in standby e il Milan si guarda intorno per cercare un'alternativa.

Enigma

Questa mattina, parlando della situazione prolungamento di Theo Hernandez, l'edizione di Tuttosport sottolinea come ci si trovi davanti a un enigma. Come è noto l'accordo in essere tra il terzino francese e il Milan scade il 30 giugno 2026 e sulla carta sia il club che il calciatore vorrebbero continuare insieme. Di mezzo però c'è un rendimento che nell'ultimo anno e mezzo è un po' calato e anche alcune dichiarazioni estive di Theo che avevano lasciato più di un interrogativo. Allo stesso tempo dalla società avevano confermato la volontà di continuare con l'ex Real. Attualmente, come confermato dall'agente di Theo, non ci sono contatti da maggio e in generale Hernandez vorrebbe arrivare a uno stipendio in linea con quello di Leao. Sarà fondamentale, per entrambe le parti, sedersi al tavolo il prima possibile per capire come venirsi incontro.

De Cuyper alternativa

In tutto questo c'è il Milan che negli ultimi anni ha avuto il perenne problema di trovare il vice Theo. Un giocatore che potesse sostituire il francese nel momento del bisogno, però, non è mai stato trovato seriamente. Al momento in rosa c'è un Filippo Terracciano che ancora deve diventare grande e i giovani Bartesaghi e Jimenez, che ancora aspettano di essere lanciati veramente da Fonseca. In tutto questo - e tenendo presente la situazione contrattuale di Theo - il Milan cerca anche un'alternativa che non sia semplicemente un vice ma possa essere anche di più, all'occorrenza. In questo senso un profilo interessante e molto seguito da Geoffrey Moncada, risponde al nome di Maxim De Cuyper, terzino belga del Club Brugge classe 2000 che si è preso la titolarità della sua Nazionale. Un profilo in crescita costante che Moncada aveva visionato in passato nelle under e che ha visto da vicino anche all'Olimpico contro l'Italia, gara in cui ha segnato anche un gol. Al momento è valutato 20 milioni ma il suo vaore è destinato ad aumentare.