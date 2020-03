Tuttosport - Entusiasmo, sponsor, soldi e gol: Ibrahimovic è una risorsa. Milan, pensaci bene

In attesa di capire se e quando ripartirà il campionato, ci sono un paio di domande che cominciano a spopolare fra tifosi e addetti ai lavori. La prima: che Milan vedremo nella prossima stagione? E poi: Zlatan Ibrahimovic indosserà ancora la maglia rossonera. Soffermandoci sullo svedese, la situazione è piuttosto chiara: come evidenzia il quotidiano Tuttosport, l’allontanamento di Boban ha aperto una voragine tra il club e Ibra.

SCOSSA - Prima di questo pasticcio, Zlatan sembrava intenzionato a rinnovare per un altro anno il suo contratto con il Milan (in scadenza a giugno), ma ora le cose sono cambiate. Elliott e Gazidis, infatti, vogliono puntare sui giovani (solo sui giovani, a quanto pare) e potrebbe non esserci più spazio per un veterano come Ibrahimovic. Ma l’arrivo del fuoriclasse di Malmö ha dato una scossa a tutto l’ambiente. E questo i vertici di via Aldo Rossi lo sanno bene.

DECISIVO - Zlatan ha risvegliato la passione dei tifosi (la sua maglia è di gran lunga la più venduta) e li ha riportati allo stadio. Non solo: ha richiamato attorno al Milan l’attenzione di media e sponsor. Insomma, dal punto di vista economico il salto è stato notevole. E poi c’è il campo. Ibra ha dato un grande contributo e ha saputo trasmettere nuovi stimoli ai compagni. I motivi per non rinunciare a cuor leggero allo svedese, dunque, sono tanti.