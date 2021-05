Tuttosport - Esperienza e potenza in area, ecco perché il Milan pensa a Giroud (che piace anche l'Inter)

Il Milan sembra intenzionato a puntare con decisione su Olivier Giroud, il quale lascerà il Chelsea a parametro zero al termine della stagione. Ma perché il club rossonero avrebbe deciso di virare su un profilo "esperto" come il francese anziché investire su un giovane bomber? Il quotidiano Tuttosport prova ad analizzare la situazione.

PRIORITÀ E CARATTERISTICHE - Secondo il quotidiano torinese, il Milan avrebbe individuato le criticità principali in altre zone del campo. Inoltre, con il rinnovo di Ibra una fetta importante del budget per gli ingaggi è stata utilizzata e andare a spendere tanti soldi per il cartellino di un nuovo attaccante (più lo stipendio) non sembra essere la strategia primaria. Giroud, ovviamente, piace anche per le sue caratteristiche: è vero, va per i 35 anni, ma sta bene e la sua esperienza può essere utile. Forte fisicamente e dotato di un ottimo senso della posizione, il francese sa giocare con e per la squadra, e andrebbe a inserire in un contesto tecnico già rodato.

C’È ANCHE L’INTER - Insomma, tutt’altro che un azzardo. Rispetto all’Inter, poi (altra società interessata al centravanti), dove sarebbe un’alternativa a Lukaku e Lautaro, al Milan sarebbe un vero e proprio co-titolare del ruolo di prima punta: Giroud potrebbe giocarsi settimanalmente il posto con Ibrahimovic ed essere una pedina da sfruttare anche a gara in corso. Per quanto riguarda l’offerta contrattuale, l’ex Arsenal non si accontenterà di un ingaggio inferiore ai 3.5 milioni.