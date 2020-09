Tuttosport - Fattore Ibrahimovic, leader e chioccia: i talenti rossoneri a lezione da sua maestà Zlatan

Chiamatelo "fattore Ibra". Lo svedese ha portato gol e punti, questo - numeri alla mano - è un dato di fatto. Ma c’è un altro aspetto, certamente più importante, che balza subito agli occhi: con la Zlatan è aumentato il carico di personalità e sicurezza della rosa milanista. Come riporta Tuttosport, Ibrahimovic non è solo il leader maximo dello spogliatoio, ma è soprattutto quella chioccia che ha permesso a tanti giocatori di migliorarsi ogni giorno di più in allenamento.

GIOVANI - La conferma di Ibra sarà importante anche per i profili under 25 che stanno sbarcando a Milanello in queste settimane. Sandro Tonali, ad esempio, lo venerava in passato (l’ormai ex Brescia è sempre stato un tifoso rossonero) e tra pochi giorni avrà la possibilità di lavorare con lui. Stesso discorso per Brahim Diaz, altro talento approdato a Milanello. Lo svedese potrà aiutarlo a far emergere definitivamente quel talento visto solo a sprazzi a Madrid.

CONSIGLI - Insomma, il "fattore Ibra" vale tanto, tantissimo. Zlatan si è calato nella parte ed è pronto a prendere per mano la squadra. Nel corso dell’amichevole con il Novara ha dispensato consigli e rimproveri (e lo stesso sta facendo durante gli allenamenti), perché i dettagli fanno sempre la differenza.