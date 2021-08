Tuttosport - Florenzi, oggi incontro tra il suo agente e la Roma: l'obiettivo è sbloccare la trattativa con il Milan

Il Milan ha scelto il suo rinforzo per la fascia fascia destra, vale a dire Alessandro Florenzi, che sbarcherebbe in rossonero come alternativa a Davide Calabria, ma potrebbe giocare anche eventualmente qualche metro più avanti al posto di Alexis Saelemaekers. Sembrava essere una trattativa lampo e invece le cose stanno andando per le lunghe perchè tra il Diavolo e la Roma non c'è ancora un'intesa sulla formula.

INCONTRO AGENTE-ROMA - Per provare a sbloccare la situazione, come riferisce stamattina Tuttosport, oggi è in programma un incontro tra l'agente di Florenzi, Alessandro Lucci, e Tiago Pinto, ds giallorosso: l'obiettivo è trovare finalmente un'intesa che possa accontentare tutte le parti in causa, compreso il Milan che ha fretta di chiudere questa operazione e regalare a Pioli il suo jolly sulla fascia destra.

A META' STRADA - Prima della fumata bianca, andrà però trovato un accordo sulla formula del trasferimento di Florenzi che ha già comunicato a tutti di volere solo i rossoneri: il club di via Aldo Rossi non vorrebbe andare oltre al prestito con diritto di riscatto, mentre la Roma punta a monetizzare dalla sua cessione e quindi chiede l'obbligo di riscatto. Probabile che alla fine l'intesa venga trovata a metà strada con un prestito oneroso e obbligo di riscatto al raggiungimento di obiettivi personali e di squadra.