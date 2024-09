Tuttosport - Fonseca si gioca tutto a trazione offensiva: Milan in campo con il 4-2-4

Il derby di questa sera contro l'Inter, per l'allenatore rossonero Paulo Fonseca, potrebbe essere realmente l'ultima spiaggia a cui appellarsi. Dopo una sola vittoria in cinque partita stagionali e una squadra che non ha mostrato nè gioco nè identità, il tecnico portoghese si gioca il tutto per tutto per rimanere aggrappato alla panchina del Diavolo a cui si è legato in estate per i prossimi tre anni. Per farlo proporrà un Milan a trazione anteriore.

Dopo la sconfitta con il Liverpool, negli ultimi giorni, sono usciti diversi nomi di possibili sostituti di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. In generale il sentimento comune è quello di un allenatore che è già arrivato all'ultima chiamata della sua esperienza in rossonero: o si vince bene e in maniera convincente oppure il club di via Aldo Rossi passerà oltre. E questo è un aspetto importante: come scrive Tuttosport potrebbe non bastare all'ex mister del Lille una vittoria, dalla dirigenza vogliono vedere anche una prestazione che sia solida dal punto di vista tattico e dell'atteggiamento. Dunque se con un pareggio o una sconfitta le ore di Fonseca a Milano sono contate, anche con i tre punti - un po' come era successo a Giampaolo - l'esperienza in rossonero potrebbe finire, dopo poco più di due mesi.

Proprio per questa ragione, Fonseca dovrebbe fare delle scelte da tutto per tutto. Il portoghese, invece di rintanarsi nella propria metà campo, affronterà l'inter, e tutto lo scarto psicologico che ne consegue, con una formazione a trazione offensiva. Le indiscrezioni arrivate dall'allenamento di ieri parlano di un possibile 4-4-2 con l'affiancamento delle due punte, Morata e Abraham. La verità però è che se così fosse lo schieramento sarebbe più un 4-2-4, dal momento che sugli esterni sia Rafael Leao che Christian Pulisic sono giocatori estremamente offensivi. Per non parlare dei due terzini, Theo ed Emerson (che sarò titolare per via di un nuovo stop di Calabria), certamente più votati a offendere. A farne le spese saranno Ruben Loftus-Cheek ma in difesa anche il nuovo arrivato Pavlovic che lascerà il posto alla "vecchia" coppia: Tomori-Gabbia.